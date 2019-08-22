كتائب حزب الله: جميع الحصون الأميركية تحت مرمى صواريخنا

2019/08/22 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتائب حزب الله العراق، الخميس، الاميركان مسؤولية استهداف القواعد العسكرية العراقية، مؤكدة ان جميع الحصون الأميركية تحت مرمى صواريخها ورعبها المز...

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