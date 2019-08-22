2019/08/22 | 20:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت كتائب حزب الله العراق، الخميس، الاميركان مسؤولية استهداف القواعد العسكرية العراقية، مؤكدة ان جميع الحصون الأميركية تحت مرمى صواريخها ورعبها المز...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله: جميع الحصون الأميركية تحت مرمى صواريخنا ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله: جميع الحصون الأميركية تحت مرمى صواريخنا ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله: جميع الحصون الأميركية تحت مرمى صواريخنا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).