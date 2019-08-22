عقب ساعات على قرارات قصر السلام.. موقف جديد خارج طاعة الحكومة.. كتائب حزب الله تهدد الامريكان بالمواجهة “نحن أصحاب القول والفعل”

2019/08/22 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هددت كتائب حزب الله في العراق باستهداف القواعد الاميركية في حال تكرر استهداف مقرات الحشد الشعبي الى القصف بعد ساعات على قرارات قصر السلام التي رفضت اي تصريح امني او عسكري خارج طاعة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وأكدت في بيان تابعته “يس عراق” “إننا نحمل الأمريكان مسؤولية ما جرى […]

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