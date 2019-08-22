إرتفاع عدد الحجاج العراقيين العائدين الى 30 ألفاً

2019/08/22 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أرتفع عدد الحجاج العراقيين العائدين من الديار المقدسة الى أكثر من 30 الف حاج وحاجة.

وذكر بيان لبعثة الحج العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "عدد الحجاج الذين تمت اعادتهم الى ارض الوطن بلغ 30860 حاجا منهم 19710 حاجا برا عبر 842 حافلة و 11150 جوا من خلال 44 رحلة للمطارات العراقية".يشار الى ان عدد الحجاج العراقيين المشاركين في موسم الحجا هذا العام أكثر من 50 الف حاج وحاجة.انتهى

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