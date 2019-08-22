بالوثيقة.. الداخلية تحقق بمشادة نائب وقائد قوات الصدمة في البصرة

2019/08/22 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت وزارة الداخلية، إيفاد لجنة منها الى محافظة البصرة للتحقيق في ملابسات مشادة كلامية بين عضو في مجلس النواب وضابط كبير في شرطة المحافظة.

ووفق الأمر الإداري الصادر من الداخلية حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منه فانه "تقرر إيفاد لجنة الى البصرة لغرض الوقوف على تفاصيل حادث المشادة الكلامية التي حدثت بين النائب فالح الخزعلي والعميد علي محسن مشاري مدير أفواج طوارئ شرطة محافظة البصرة والمنشآت خلال تنفيذه للواجب المكلف به لمدة 3 أيام واعتباراً من تاريخ الانفكاك وتتحمل الوزارة المخصصات الليلة فقط".وترأس اللجنة الوزارية اللواء ياسين هادي ثجيل مدير عام إدارة الموارد البشرية.وكان النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي قال الأحد الماضي ان العميد علي محسن مشاري قائد قوات الصدمة في لبصرة "قد أوعز الى ضباط باقامة دعوى قضائية ضده بتهمة رفض تنفيذ اوامر قبض بحق شيخ عشيرة الكرامشة {ناظم الكرمشي}" مشيراً الى ان "العميد مشاري قام بإهانة النساء والشيوخ والاطفال من خلال مداهمة المنازل، على حد وصفه.وكان تسجيلا صوتيا تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي نسب الى احد الضباط في قوات الصدمة وهو يخبر قائد القوات العميد علي مشاري حول اعتراض حماية النائب فالح الخزعلي لقواتهم وهي تحاول القاء القبض على مهربين للنفط في البصرة.انتهى

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