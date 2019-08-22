2019/08/22 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 التابع له في حزام العاصمة بغداد.وقال موقع الحشد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد”.واضاف الحشد، أن “دفاعات الجو للحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يعلن استهداف طائرة استطلاع في حزام بغداد وكالة خطوة برس.

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