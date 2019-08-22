الدفاع الأمريكية تكشف معلومات جديدة عن مقتل حمزة بن لادن

2019/08/22 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال إسبر في مقابلة مع قناة ”فوكس

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