أمريکا تشعر بقلق لتدخل الصين في أنشطة للنفط والغاز في مياه فيتنام

2019/08/22 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها تشعر بقلق عميق لتدخل الصين في أنشطة للنفط والغاز في مياه تطالب بها فيتنام، قائلة إن هذا يثير شكوكا

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