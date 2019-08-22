2019/08/22 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، أن الضغط الأمريكي على شركة “هواوي” الصينية، سيجبر بكين على الاكتفاء الذاتي وتطوير نظام تشغيل مستقل.وقال ميدفيديف “هذا واضح تماما، لقد وضعهم أصدقاؤنا الأمريكان، في حالة يسعى بها أصدقاؤنا الصينيون، لبذل قصارى جهدهم، كي يجعلوا نظامهم مستقلا ومكتفيا ذاتيا.لقد فكروا في الأمر من قبل، لا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفيديف: العقوبات ضد هواوي ستأتي بنتائج ايجابية للشركة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفيديف: العقوبات ضد هواوي ستأتي بنتائج ايجابية للشركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).