2019/08/22 | 20:47

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بعثة الحج تعلن عدد الحجاج العائدين الى البلاد لغاية الان

أرتفع عدد الحجاج العراقيين العائدين من الديار المقدسة الى أكثر من

30 الف حاج وحاجة.

وذكر بيان لبعثة الحج العراقية، ان "عدد الحجاج الذين تمت اعادتهم

الى ارض الوطن بلغ 30860 حاجا منهم 19710 حاجا برا عبر 842 حافلة و

11150 جوا من خلال 44 رحلة للمطارات العراقية".يشار الى ان عدد الحجاج العراقيين المشاركين في موسم الحجا هذا

العام أكثر من 50 الف حاج وحاجة.

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