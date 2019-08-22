2019/08/22 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ممثل المرجعية الرشيدة الشيخ حسام البيجاوي أثناء جولته الإفريقية بزيارة الشيخ الإمام حافظ حسين بي في بيته برفقة الشيخ علي انجاي الذي عرف عن الشيخ البيجاوي والمهام المرسل من أجلها حاملاً لهم رسالة محبة وإخاء من سماحة المرجع اليعقوبي مؤكداً على ماجاء الإسلام .وعبرالشيخ البيجاوي عن سعادته بالزيارة وبالحفاوة التي لقيها من مستقبليه …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ البيجاوي يزور الشيخ حافظ حسين بي ويؤكد على أن الدين معاملة وحسن خلق النعيم نيوز.

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