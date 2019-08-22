الحشد يعلن اسقاط طائرة استطلاع حلقت على احد مقراته

2019/08/22 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الخميس، استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 التابع له في حزام العاصمة بغداد.

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