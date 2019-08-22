المباشرة برفع سيطرة امنية جنوب بغداد

2019/08/22 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد ،الخميس، عن المباشرة برفع سيطرة امنية جنوب العاصمة.

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