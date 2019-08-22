2019/08/22 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتفع عدد الحجاج العراقيين العائدين من الديار المقدسة الى أكثر من 30 الف حاج وحاجة.وذكر بيان لبعثة الحج العراقية وتلقته وكالة صدى , ان “عدد الحجاج الذين تمت اعادتهم الى ارض الوطن بلغ 30860 حاجا منهم 19710 حاجا برا عبر 842 حافلة و 11150 جوا من خلال 44 رحلة للمطارات العراقية”.يشار الى ان عدد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إرتفاع عدد الحجاج العراقيين العائدين الى 30 ألف حاج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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