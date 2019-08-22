2019/08/22 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين الياسري بزيادة الجهد الآلي لفرق الدفاع المدني.جاء ذلك خلال تفقده مساء اليوم الخميس، موقع حادث حريق مخازن جميلة الصناعية في مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكر بيان لمكتبه وتلقته وكالة صدى، ان” الياسري التقى في موقع الحادث مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان والضباط والمنتسبين المتواجدين في الموقع، مشيداً بالجهود الجبارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يوجه من جميلة بزيادة الجهد الآلي لفرق الدفاع المدني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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