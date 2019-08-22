مشاريع المياه والصرف الصحي تعترض مسار القطار المعلق في بغداد

2019/08/22 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن وجود عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي تعترض مسار القطار المعلق فيما يخص المحطات وأعمدة مسار القطار، مبينة الاتفاق بشكل مبدئي مع الأمانة على حرف تلك المشاريع.وقال رئيس اللجنة نزار السلطان، إن "مشروع القطار المعلق يمر عبر الجزرات الوسطية والتقاطعات ولعدة مناطق من العاصمة بغداد".

وأضاف، ان "محطات وأعمدة القطار تعترضها بعض مشاريع أنابيب المياه والصرف الصحي خاصة في بعض تقاطعات المناطق الرئيسية”، مشيرا الى ان “اغلب تلك المشاريع أنشأتها الأمانة قبل تصميم مسار القطار المعلق".

وأوضح، ان "اللجنة أجرت مباحثات مع أمانة بغداد حول تلك الأنابيب وتم الاتفاق على تغيير مسارها على طول محطات القطار المعلق".

وتابع، ان “الاتفاق جرى على إكمال حرف تلك المشاريع وتغيير مسارها ضمن مدد زمنية محددة لتمكين الشركات المستثمرة للقطار من اتمام المشروع ضمن مدة المثبتة بالعقد.



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