2019/08/22 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوة من النجدة تحرر فتاة وطفلين واعتقال عصابة الخطف شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوة من النجدة تحرر فتاة وطفلين واعتقال عصابة الخطف شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).