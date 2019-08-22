تطوير قنبلة إلكترونية تنفجر عند فتح الكمبيوتر

2019/08/22 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ظهرت قنابل “ZIP” منذ وقت طويل، حيث يزداد حجمها بشكل مطرد عند فك ضغطها وتؤدي إلى تعطيل الجهاز.ولكن المبرمج ديفيد فيفيلد، تمكن من برمجة قنبلة أقوى من أي وقت مضى.توصل ديفيد إلى عملية ضغط جديدة تقلل من حجم الملف بمقدار 28 مليون مرة.حيث حصل على “قنبلة” يزداد فيها حجم الملفات […]

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