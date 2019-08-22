استهداف الحشد لطائرة مجهولة في بغداد

2019/08/22 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد على أطراف العاصمة بغداد.

وذكر الحشد في بيان مقتضب "تمكنت الدفاعات الجوية للحشد الشعبي، الخميس، من استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 بالحشد في حزام العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد"، مبينا أن "دفاعات الجو للحشد أحبطت مهمة الطائرة المعادية".

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