2019/08/22 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب عن تحالف الفتح قصي عباس،اليوم الخميس، على تأكيدات الجيش الأمريكي بتنفيذ طلعات جوية طارئة في العراق، دون اخذ موافقة الحكومة العراقية.وقال عباس إن “هناك ازدواجية وتناقضا في تصريحات الامريكان، فهم في بداية الأمر رحبوا بقرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخاص بمنع اي طيران الا بموافقة الحكومة العراقية، وهذا الامر يولد لنا قلقاً،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن الفتح:العراق لديه الإمكانيات على ردع اي طيران يحلق في سمائه دون اخذ موافقة الحكومة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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