2019/08/22 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية، ياسين الياسري، مساء الخميس،إلى موقع حريق مخازن جميلة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “الياسري، تفقد موقع حادث حريق مخازن جميلة الصناعية في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد”، مضيفاً ان “الياسري، التقى في موقع الحادث بمدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يصل موقع حريق مخازن جميلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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