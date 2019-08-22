موقع أمريكي يكشف سعي شركات اميركية للاستحواذ على حقول الغاز العراقية

2019/08/22 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لموقع (جست سيكيورتي) التابع للأمن القومي الأمريكي وكلية الحقوق في جامعة نيويورك ، عن محاولات شركات أمريكية الاستحواذ على صفقات استخراج الغا...

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