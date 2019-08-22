2019/08/22 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبودي لـ"العهد": رؤساء الوزراء السابقين والحالي محرجون بالتعامل مع ملف التواجد الامريكي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/22 | 21:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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