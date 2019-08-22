2019/08/22 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تواصل بلاده أعمال التنقيب عن الغاز شرق البحر الأبيض المتوسط، معتبرا أنه لا يمكن إقامة أي مشروع في المنطقة يتجاهل تركيا.وقال أردوغان، خلال لقاء عقده، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، في العاصمة أنقرة: “سنواصل الدفاع عن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان: لا يمكن إقامة أي مشروع شرق المتوسط يتجاهل تركيا وسنواصل أنشطتنا بالمنطقة المركز الخبري الوطني.

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