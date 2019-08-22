2019/08/22 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برعاية ممثلية مكتب سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد اليعقوبي في قضاء البطحاء شمال غربي الناصرية أقام موكب الإمام محمد الجواد ( عليه السلام ) حفلاً مباركاً بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر” حيث تضمن الحفل عدة فعاليات منها آيٍ من الذكر الحكيم تلاه القارئ المبدع سيف الحاج أحمد وكلمة الحفل التي القاها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احتفالية بعيد الغدير الأغر ترعاها ممثلية المرجع اليعقوبي شمال غربي الناصرية النعيم نيوز.

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