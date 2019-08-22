نائب عن الفتح يطالب بتدقيق قوائم موظفي كردستان ويتحدث عن وجود فضائيين

2019/08/22 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو تحالف الفتح، فخري سدخان، اليوم الخميس، ان حكومة إقليم كردستان لن تلتزم بقوانين الحكومة الاتحادية مهما كثرت الوفود والاتفاقات حول التزامها، فيما طالب بالتدقيق في سجلات رواتب موظفي اقليم كردستان.وقال سدخان، في حديث لوكالة النبأ للأخبار، ان "الاكراد يريدون ان يأخذون دون مقابل، لذلك مهما كانت الاتفاقات لن يلتزم بها الإقليم"، مبينا ان "الاكراد اذكياء عندما اخذوا وزارة المالية خلال الدورة الماضية والحالية لكي يتسلطوا على أموال الدولة ولكي يخترقوا القوانين ومنها قانون الموازنة".

وأضاف، "مازال وزير المالية كرديا فانه يخترق جميع قوانين الموازنة من اجل مصلحة الإقليم وبالأخص الحزبين الرئيسين"، موضحا انه "لو حصل الاتفاق بين الحكومتين فان جميع الأموال التي يحصل عليها الكرد تذهب الى جيوب الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي".

وأشار سدخان الى ان "هناك أسماء وهمية كثيرة في قائمة رواتب موظفي الإقليم لا تنسجم مع نسبة سكان كردستان"، مطالبا بأن "يكون هناك تدقيق في تلك القوائم وان تكون هناك ثقة متبادلة بين الطرفين".

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