2019/08/22 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة المتفجرات تعلن ضبط سيارة بداخلها اكثر من مليار دينار قادمة من الفلوجة لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/22 | 22:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة المتفجرات تعلن ضبط سيارة بداخلها اكثر من مليار دينار قادمة من الفلوجة لبغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة المتفجرات تعلن ضبط سيارة بداخلها اكثر من مليار دينار قادمة من الفلوجة لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).