الكهرباء يضم لاعباً من برايتي ويجدد لعاشور

2019/08/22 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي الكهرباء الرياضي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع لاعب من نادي برايتي لتمثيله في منافسات الموسم الكروي المقبل.

وقال عضو المكتب الاعلامي للنادي خيام الخزرجي لـ"الغد برس"، ان "ادارة النادي تعاقدت بشكل رسمي مع اللاعب كيلان قادر، قادماً من نادي برايتي، لتمثيل نادي الكهرباء".

واضاف الخزرجي ان "الهيئة الادارية للنادي جددت رسمياً تعاقدها مع اللاعب حسن عاشور من اجل تمثيل فريقها الكروي للموسم المقبل 2019-2020".

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