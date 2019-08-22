رحيل “ميسي الياباني” عن ريال مدريد

2019/08/22 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي ريال مدريد رسميا، اليوم الخميس، انتقال لاعبه الياباني الشاب، تاكيفوسا كوبو، إلى صفوف نادي ريال مايوركا، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الحالي.ونشر النادي الملكي بيانا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت جاء فيه: “ريال مدريد ومايوركا توصلا إلى اتفاق على انتقال كوبو اعتبارا من هذا الموسم، وحتى […]

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