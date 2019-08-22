المالكي يطالب بالكشف عن الجهات التي قصفت مواقع الحشد

2019/08/22 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..طالب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، بإلاسراع في التحقيقات للكشف عن الجهات التي تقف خلف عمليات القصف الاخيرة.وقال المالكي بحديث تابعته /ميديا نيوز /، ان” من الضروري الكشف عن الجهات الخارجية المعادية التي تقف خلف التفجيرات المتلاحقة التي استهدفت مقرات ومخازن الاسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي والأجهزة العسكرية في مناطق […]

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