العبادي يؤكد اهمية ابعاد الملف الامني عن الصراعات السياسية

2019/08/22 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اهمية ابعاد الملف الامني عن الصراعات السياسية مشيرا الى ان المقاتل الذي قدم التضحيات وحقق الانتصار ليس من اجل حزب او كتلة انما من اجل البلد .وقال خلال لقائه مجموعة من الشيوخ والوجهاء المهنئين بعودته من الديار المقدسة بعد اداء مناسك الحج” اننا نامل ان تسير الامور بشكل […]

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