القبض على 14 مشتبها به في محافظة صلاح الدين

2019/08/22 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، القبض على ١٤ مشتبهاً به خلال عملية أمنية بمنطقة العذية في المحافظة.

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