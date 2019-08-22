2019/08/22 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت مديرية شهداء شمال البصرة المنحة العقارية على ذوي شهداء ضحايا جرائم النظام المباد بقيمة اجمالية بلغت 70.000.000 دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤسسة الشهداء توزع المنحة العقارية على ذوي شهداء ضحايا النظام المباد في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤسسة الشهداء توزع المنحة العقارية على ذوي شهداء ضحايا النظام المباد في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).