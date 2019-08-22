العثور على سلحفاة بحرية نادرة جنوبي ذي قار

2019/08/22 | 22:16

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قالت مؤسسة جلجاموس للاثار والاهوار ان صيادا اصطاد بشباكه سلحفاة بحرية نادرة ومهددة بالانقراض، في احد انهار قضاء كرمة بني سعيد جنوبي ذي قارواشارت المؤسسة ان السلحفاة اعيدت الى مياه النهر من اجل عودتها الى موطنها الاصلي والحفاظ على حياتها ، باشراف الخبير البيئي مهند الجابري المختص بالزواحف والبرمائيات وفريق من شرطة البيئة .ورجحت مؤسسة جلجاموس ان تكون السلحفاة جاءت من الخليج العربي عبر الانهار وصولا الى محافظة ذي قار .



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