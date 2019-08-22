الحشد يعلن استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق أحد مقراته قرب بغداد

2019/08/22 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد على أطراف العاصمة بغداد.

وذكر الحشد في بيان مقتضب "تمكنت الدفاعات الجوية للحشد الشعبي، الخميس، من استهداف طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 بالحشد في حزام العاصمة بغداد".وأضاف أن "الدفاعات الجوية للواء 12 بالحشد الشعبي استهدفت طائرة استطلاع كانت تحلق فوق مقر اللواء في حزام بغداد"، مبينا أن "دفاعات الجو للحشد أحبطت مهمة الطائرة المعادية".وتعرضت أربع قواعد يستخدمها الحشد الشعبي، إلى انفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، كان آخرها أول أمس الثلاثاء في مقر قرب قاعدة بلد الجوية التي تأوي عسكريين أميركيين شمال بغداد.وتشير أصابع الاتهام بالقصف الى إسرائيل.وقال رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض في بيان أمس أن "التحقيقات الأولية التي قامت بها اللجان الخاصة الموسعة والمشكلة بأمر القائد العام للقوات المسلحة حول الانفجارات الأخيرة في مخازن العتاد التابعة لهيئة الحشد الشعبي، أشارت إلى أنها كانت بعمل خارجي مدبر، وأن التحقيقات مستمرة للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة، من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها".وأشار الى "التشديد على الأمر الصادر من القائد العام للقوات المسلحة بالسيطرة التامة على الأجواء العراقية وإيقاف كل الرخص، كما ورد في الأوامر والتوجيهات الصادرة حول الموضوع مع اتخاذ سلسلة من التدابير لتعويض الخسائر البشرية والمادية، والإسراع بنقل مخازن العتاد إلى الأماكن المؤمنة والبعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها".ا

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