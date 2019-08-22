الشرطة الاتحادية توضح حقيقة اعفاء قائدها وتكليف اخر بقيادتها

2019/08/22 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أصدرت مديرية الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، توضيحاً حول تكليف قائداً جديداً لها.

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] سخة منه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء كاذبة بشأن تكليف الفريق ثامر الحسيني بمنصب قائد الشرطة الاتحادية".واضافت: "وهنا تبين قيادة قوات الشرطة الاتحادية إن مثل هذه الاخبار مزيفة وغير دقيقة وعارية عن الصحة ، وان الصفحات التي تداولتها وروجت لها قد يكون لديها نوايا سيئة او أبغضها ما حققته قواتنا البطلة من انتصارات مستمرة على الإرهاب وعلى الخارجين عن القانون والتي اعادت الأمن والأمان للمحافظات والمناطق والأحياء التي تمسك زمام حمايتها قوات الشرطة الاتحادية البطلة ، ونؤكد مرة اخرى ان مثل هذه الاخبار الوهمية لن تنطلي على أبناء شعبنا الذي أصبح يعي ما يحدث من محاولات بائسة للنيل من تكاتفه ودعمه لأبنائه صانعي النصر في قوات الشرطة الاتحادية خصوصاً ولقواتنا الامنية العراقية عموماً ."

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