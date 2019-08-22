عمران خان يزيد حدة التوتر بين باكستان والهند: الحوار مع نيودلهي بلا معني

2019/08/22 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن الحوار مع الهند “لا معنى له”، معتبرا أنها فسرت جميع محاولات بلاده من أجل السلام والحوار “على أنها تنازلات”.وأضاف خان الذي وجه انتقادات إلى نيودلهي على خلفية إلغائها الوضع الخاص بالجزء الخاضع لها في إقليم كشمير، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة “نيويورك تايمز”، اليوم الخميس: […]

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