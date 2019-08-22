2019/08/22 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر النائب الاول لمحافظ النجف الأشرف وبرفقته معاون القنصل الإيراني ومعاون مدير شرطة النجف الأشرف ومدير مكافحة الإجرام ومدير إدارة المطار ومجموعة من الإعلاميين والناشطين المديين الى منزل المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي .حيث قدم معاون القنصل الايراني اعتذاره الرسمي الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتذار رسمي من معاون القنصل الايراني ” الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتذار رسمي من معاون القنصل الايراني ” الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتذار رسمي من معاون القنصل الايراني ” الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).