نصب للأخوة العربية الكردية في {عفك}

2019/08/22 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار أمين سر نقابة الفنانين العراقيين الفنان فاضل وتوت وبرفقة عدد من النحاتين العراقيين وزير الأعمار والإسكان بنكين ريكاني صباح هذا اليوم.

وتم الاتفاق على دعم ومناقشة آلية لاختيار نصب {الأخوة العربية الكردية} الذي تشرف عليه نقابة الفنانين العراقيين.ومن المقرر نصبه في مدخل مدينة عفك بمحافظة الديوانية وجاءت هذه الفكرة ترسيخاً لاواصر الوحدة والترابط بين مكونات الشعب العراقي.انتهى

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