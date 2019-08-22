العبادي يؤكد أهمية الرقابة الشعبية من أجل التصحيح

2019/08/22 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، اهمية ابعاد الملف الامني عن الصراعات السياسية.

واشار خلال استقباله مجموعة من الشيوخ والوجهاء المهنئين بعودته من الديار المقدسة بعد اداء مناسك الحج الى ان "المقاتل الذي قدم التضحيات وحقق الانتصار ليس من اجل حزب او كتلة انما من اجل البلد" .وبين العبادي بحسب بيان مكتبه الاعلامي الذي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، اننا "نامل ان تسير الامور بشكل صحيح ونفرح لتحقيق منجز جديد ونحزن لاضاعة المنجز الذي تحقق سابقا مبينا ان محاربة داعش كانت في وقت ازمة مالية خطيرة وفقدان للاسلحة واوضاع صعبة جدا ولكن التخطيط كان صحيح ولذلك حققنا منجز" .واشار الى "اهمية الرقابة الشعبية لان هناك عدد من التصرفات التي لا تخدم البلد والمواطن والضغط الشعبي مهم للتصحيح" .من جانبهم اشاد شيوخ العشائر والوجهاء "بمواقف العبادي الوطنية في نبذ الطائفية ووحدة البلد واعادة هيبة قواتنا البطلة والعلاقات الخارجية والوضع الاقتصادي" .انتهى

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