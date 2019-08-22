أوبك: توقعات متشائمة بشأن النفط للفترة المتبقية من 2019

2019/08/22 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة "أوبك"، اليوم الخميس، عن توقعات متشائمة بشأن النفط للفترة المتبقية من 2019، وذلك في ظل الحرب التجارية المحتدمة بين أميركا والصين، وخروج بريطانيا

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