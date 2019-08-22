أشفيت غليلنا أيها

2019/08/22 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميثم العطواني

تكرر خلال أيام قليلة متعاقبة قصف مخازن العتاد العائدة للحشد الشعبي بواسطة طائرات مسيرة، وهذا ما لا يستطيع أحد من المسؤولين ان ينفيه، مما

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