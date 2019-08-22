2019/08/22 | 22:20

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مجلس النجف يحمل كافة الجهات المسؤولة وراء التجاوز على مقبرة النجف والاثار التابعة لها

الخميس

22

أب

2019 :

10:14 pm

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صوت مجلس محافظة النجف الاشرف بجلسته الاعتيادية المنعقدة ،الخميس،

برئاسة الاستاذ خضير نعمة الجبوري على توصيات اللجنة المشكلة في مجلس

المحافظة بموجب الامر الاداري المرقم 347 في 19/8/2019 .واكد رئيس اللجنة كاظم الجليحاوي انه وبعد اجتماع اللجنة المشكلة في

بلدية النجف الاشرف واخذ اقوالهم حول مشكلة التجاوز على منطقة الطارات

في بحر النجف وتخصيصها كمقابر لبعض الجهات فقد خرجت اللجنة بالتوصيات

التالية والتي اقرها مجلس محافظة النجف الاشرف خلال جلسته اليوم حيث

تضمنت التوصيات التالية :1- الغاء قرار مجلس المحافظة المرقم (22) في 10/4/2019 وما يتعلق من

توصيات او قرارات اخرى او كتب صادرة بخصوص القطعة المخصصة لشهداء

سبايكر الثانية وكذلك شهداء منظمة بدر الثانية المرقم ط/3344 في

10/7/2017 ومايتعلق به من توصيات او قرارات اخرى لوجود مساحات تم

تخصيصها مسبقاً ولم يتم استنفاذها لحد الان .2- احالة الملف بالكامل الى هيئة النزاهة لاحالته الى قاضي النزاهة

والمحاكم المختصة نظراً لاستغلالها لغير الغرض الذي خصصت له (وهي لغرض

دفن جثامين الشهداء) .3- تحميل السيد المحافظ مسؤولية عدم متابعة التقصير المتعمد والاهمال

الوظيفي من خلال توزيع اراضي المقبرة المتجاوز عليها والبالغة مساحتها

عشرات الدونمات وتهديم الطارات الاثرية وعدم استخدام صلاحياته في

ايقاف التجاوزات .4- على السيد محافظ النجف الاشرف الزام قيادة الشرطة بوضع دوريات

مرابطة في مقبرة النجف وخاصة في المناطق المذكورة واتخاذ الاجراءات

القانونية لمن يتجاوز عليها ونحملهم المسؤولية كاملة في تثبيت نقاط

مرابطة لهذا الغرض .5- الايعاز الى محافظ النجف الاشرف مكتب السيد المحافظ لايقاف كافة

الاجراءات المتعلقة في القرارات السابقة لهذا الخصوص وايقاف الدفن

والتسوية في المناطق المذكورة .6-الزام محافظ النجف وبلدية النجف بازالة القبور الوهمية والقطوعات

الموجودة من قطعة سبايكر الثانية ومنظمة بدر الثانية وجميع التجاوزات

على المساحات المحيطة بها خلال مدة اقصاها 72 ساعة حتماً واستلام

المساحات المتجاوز عليها ووضع سياج على ذلك من قبل البلدية .7- على محافظ النجف الاشرف مخاطبة الاحزاب والمنظمات الالتزام

بالمساحات المخصصة من بلدية النجف لهم لدفن الشهداء وعدم التجاوز على

المساحات المجاورة وكذلك عدم تخويل اي شخص للتصرف بها .8- هناك مساحات تم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية من قبل جهات تقع

في المنطقة المحصورة بين الحولي والمقبرة القديمة على السيد المحافظ

اتخاذ الاجراءات القانونية لارجاعها .9- تتحمل بلدية النجف الاشرف والدوائر ذات العلاقة (اثار -

تخطيط-بيئة-فوج الطوارئ ) وكافة المخولين بادارة هذه المساحات وجميع

الاشخاص العاملين معهم في تهديم الطارات وتحميلهم المسؤولية كاملة

والتي تعد ارثا تاريخيا لمدينة النجف الاشرف .10- مفاتحة الامانة العامة لمنظمة بدر بخصوص الكتب الصادرة لتخصيص قطع

اراضي لشهداء بدر حيث تم تقطيعها والتصرف بها من قبل المخول في فرع

منظمة بدر في النجف وعدم التصرف بها وفق الغرض المخصص لاجله كذلك

مفاتحة رئاسة الجمهورية بخصوص الكتب الصادرة بما يخص مقبرة سبايكر

.11- تحميل مدراء دوائر البلدية المسؤولية كاملة من عام 2014 لحد الان

بخصوص التجاوزات على المقبرة ومحاسبة من يتم ثبوت مقصريته .12- اعفاء مسؤول وحدة المقبرة الحالي واستبدال كافة منتسبي الوحدة

ومحاسبة مسؤولي وحدة المقبرة السابقين الذين يثبت تقصيرهم .13- توجيه سؤال الى السيد النائب الثاني حول كيفية اعطاء فرصة

لاستمرار العمل .

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