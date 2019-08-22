2019/08/22 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف عن ما سيبحثه خلال

زيارته الى باريس يوم غداً.

وقال ظريف : زيارتي الى باريس غدا لاترتبط بإجتماعات مجموعة السبع

وسألتقي ماكرون لدراسة المقترح الذي قدمه مؤخرا بشأن الإتفاق

النووي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يكشف عن ما سيبحثه مع ماكرون غداً) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يكشف عن ما سيبحثه مع ماكرون غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).