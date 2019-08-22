فرق الإطفاء بكربلاء تخمد حريقا اندلع داخل محلات تجارية

2019/08/22 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة كربلاء، إخماد حريق اندلع داخل محال تجارية في منطقة “الچاير” وسط المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، ان فرقة إطفاء معززة بعجلة حوضية هرعت مع عجلة اسعاف، الى مكان الحادث المذكور، وتمكنت من إخماد حريق واسع الانتشار، اندلع داخل عدد من المحال التجارية لبيع المواد الغذائية، في منطقة “الچاير – شارع ابو طالب”، قبل ان يطال باقي المحلات المجاورة، والدور القريبة من موقع الحادث، ومن دون حدوث اي اضرار أو اصابات بشرية، فيما أشارت المديرية الى العثور على مبلغ ثلاثة ملايين دينار اثناء مكافحة النيران، وتسليمه بوصل اصولي الى صاحبه الشرعي.

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