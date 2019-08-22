كتائب حزب الله توجه انذار لامريكا: اي استهداف جديد ستكون عاقبته رداً قاصماً

2019/08/22 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… وجهت كتائب حزب الله، اليوم الخميس، انذار لامريكا، لافتة انه اي استهداف جديد لأي موقع عراقي ستكون عاقبته رداً قاصماً .وقالت الكتائب في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه “شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعداءنا حمقى، تارة بغبائهم وسوء تقديرهم، وتارة بعنجهيتهم وصلفهم وغرورهم، فـــــبعد انقضاء سنوات المواجهة مع عصابات […]

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