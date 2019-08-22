2019/08/22 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ جبل شنگال 📸 دلبرين جانبولات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور، جماعية هجالي في جبل شنگال) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور، جماعية هجالي في جبل شنگال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).