المسؤول عن ملف الناجيات الايزيديات في المانيا ل”ايزيدي 24″ سنحاول جلب عوائل الناجيات

2019/08/22 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شتوتغارت قال مسؤول برنامج علاج الناجيات الايزيديات في ولاية بادن فوتمبيرغ الألمانية “ميشيل بلوما” انهم سيحاولون جلب عوائل الناجيات الايزيديات الى المانيا في القريب العاجل.“بلوما” عبر في حديث خاص ل”ايزيدي 24″ عن سعادته لتأقلم النساء والأطفال الايزيديين على العيش في المانيا والاندماج مجددآ في المجتمع ووصفهم بالاقوياء ويريدون …

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