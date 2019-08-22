الشرطة يتفوق على نفط الجنوب ودياً

2019/08/22 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فاز فريق الشرطة لكرة القدم، اليوم الخميس، على فريق نفط الجنوب بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ودية جرت بينهما في محافظة البصرة.

تقدم فريق نفط الجنوب بهدف في الدقيقة الثامنة عبر اللاعب حيدر جلاوي، لكن فريق الشرطة رد بهدفين عبر اللاعبين مروان حسين وصفاء هادي في الدقيقتين 54 و77.

ويتهيأ فريق الشرطة، حامل لقب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لمواجهة الكويت الكويتي ضمن الجولة الاولى لبطولة الاندية العربية.

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