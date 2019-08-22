معاون القنصل الايراني يقدم اعتذاره الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي

2019/08/22 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدم معاون القنصل الايراني، اليوم الخميس، اعتذاره الرسمي الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي.

الدولي.

وقال المكتب الاعلامي لنائب لمحافظ النجف الاشرف، هاشم الگرعاوي، في بيان تلقته الغد برس، انه حضر الكرعاوي برفقة معاون القنصل الايراني ومعاون مدير شرطة النجف الاشرف ومدير مكافحة الاجرام ومدير ادارة المطار ومجموعة من الاعلاميين والناشطين المديين الى منزل المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي .

واضاف حيث قدم معاون القنصل الايراني اعتذاره الرسمي الى المواطنة التي تم الاعتداء عليها في مطار مشهد الدولي، مبيناً ماحدث في مطار مشهد المقدسة من قبل احد افراد الاجهزة الامنية هو لايمثل راي الحكومة الايرانية وشعبها الصديق وانما هو تصرف شخصي خاطأ وغير مدروس".

وذكر الگرعاوي ان "العلاقة بين الحكومة العراقية والحكومة الايرانية وشعبهما هي علاقة وطيدة وقوية ولاتتأثر بأي تصرفات شخصية وغير مسبوقة من بعض الافراد الذين يعملون في بعض المؤسسات الحكومية الايرانية".

وطالب القنصلية الايرانية "بأجراء تحقيق سريع بهذا التصرف واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتجاوزين اضافة الى تشكيل لجنة طبية للنظر والكشف في حالة المواطنة التي تم التجاوز عليها ليكون هناك تعويض معنوي ومادي لها".

وقدم شكره وتقديره الى "الحكومة الايرانية على استجابتهم السريعة وحضورهم دار المواطنة وتقديم الاعتذار لها بأسرع وقت ممكن".

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