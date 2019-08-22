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نتنياهو: نعمل ضد القواعد العسكرية التي تقيمها إيران‬ في العراق


نتنياهو: نعمل ضد القواعد العسكرية التي تقيمها إيران‬ في العراق
2019/08/22 | 22:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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