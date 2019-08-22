2019/08/22 | 22:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: نعمل ضد القواعد العسكرية التي تقيمها إيران في العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو: نعمل ضد القواعد العسكرية التي تقيمها إيران في العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو: نعمل ضد القواعد العسكرية التي تقيمها إيران في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).